Paura in una scuola di Palermo crollano calcinacci dal soffitto durante la lezione | feriti un insegnante e tre studentesse

Durante una lezione in una scuola di Palermo, calcinacci sono caduti dal soffitto, ferendo un insegnante e tre studentesse. L’episodio si è verificato nel corso della mattinata e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario. La scuola è stata temporaneamente evacuata mentre si valutano le condizioni della struttura.

All'interno di una scuola palermitana, frammenti di intonaco e calcinacci sono precipitati dal tetto di un'aula. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Crollano calcinacci in scuola a Palermo, 3 studentesse e un professore feritiTre studentesse e un insegnante, del quinto anno di liceo dell’istituto Maria Adelaide, a Palermo, sono rimasti feriti per il crollo di calcinacci... Leggi anche: Paura al Maria Adelaide, cadono calcinacci dal tetto di una classe: ferite tre studentesse e un'insegnante Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A scuola con il taser e lo spray al peperoncino per paura delle aggressioni: la denuncia in tv degli studenti di una scuola di Parma; Paura in una scuola elementare di Fidenza: bimbo cade accidentalmente. Trasportato al pronto soccorso; Paura al Maria Adelaide, cadono calcinacci dal tetto di una classe: ferite tre studentesse e un'insegnante; Da cosa dipende l'ansia scolastica? Genitori elicottero troppo presenti e studenti con bassa autostima e paura di fallire. INTERVISTA a Elena Bolzoni (GoStudent). Paura alla scuola Maria Adelaide di Palermo, cadono calcinacci: feriti studentesse e insegnanteScuola secondaria - foto di Adnkronos Momenti di preoccupazione nel pomeriggio di oggi alla ... msn.com Paura in una scuola elementare di Fidenza: bimbo cade accidentalmente. Trasportato al pronto soccorsoE' caduto accidentalmente, mentre era a scuola. Un bambino di 8 anni è stato trasportato da Fidenza al pronto soccorso di Parma. Immediato l'allarme al 118 e l'intervento dei soccorritori. Il piccolo ... gazzettadiparma.it Nessy Guerra condannata in Egitto: "Ho paura di finire in carcere, aiutatemi". Sentenza d'appello dopo la denuncia per adulterio dell'ex marito Tamer Hamouda. L'uomo per il tribunale di Genova è colpevole di stalking e violenza sessuale. Sullo sfondo la batta - facebook.com facebook «Ci sono molte cose nel mondo che ci fanno paura. Ma ci sono molte più cose nella nostra immaginazione che ci fanno paura» (Frederick W. Cropp). Buongiorno a tutti! #29aprile x.com