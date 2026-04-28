Crollano calcinacci in scuola a Palermo 3 studentesse e un professore feriti

A Palermo, durante una lezione in un liceo del quinto anno, calcinacci sono caduti dal soffitto, provocando il ferimento di tre studentesse e di un insegnante. L’incidente si è verificato all’interno di una classe dell’istituto Maria Adelaide, senza che siano state segnalate altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti. La scuola è stata evacuata e sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’edificio.

Tre studentesse e un insegnante, del quinto anno di liceo dell’istituto Maria Adelaide, a Palermo, sono rimasti feriti per il crollo di calcinacci dal soffitto mentre si trovavano in classe per una lezione. A soccorrerli sono stati alcuni compagni che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Sono arrivati i vigili del fuoco, l'aula è stata dichiarata inagibile e messa in sicurezza. Le ispezioni condotte nel resto dell’edificio non hanno rilevato ulteriori criticità strutturali. Il personale del 118 ha trasportato due delle tre studentesse al pronto soccorso, hanno riportato alcune escoriazioni.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollano calcinacci in scuola a Palermo, 3 studentesse e un professore feriti Notizie correlate Leggi anche: Paura al Maria Adelaide, cadono calcinacci dal tetto di una classe: ferite tre studentesse e un'insegnante Crollano calcinacci dal Palazzo Ducale: ordinanza urgente del sindaco per la messa in sicurezzaOrdinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del “Palazzo Ducale” di via Marconi, angolo via Marini, nel Comune di Cesa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cadono calcinacci all'entrata dell'asilo, i genitori: Vogliamo sicurezza e verifiche sulla struttura | FOTO; Crollo di calcinacci all’ingresso della scuola di Faleri; Calcinacci cadono dall’ex scuola: tragedia sfiorata tra i tavolini del bar, dov'era seduto anche l'ex sindaco del paese; FOTO | La situazione della scuola Faleri di Fabrica di Roma. Crollano calcinacci in scuola a Palermo, 3 studentesse e un professore feritiTre studentesse e un insegnante, del quinto anno di liceo dell’istituto Maria Adelaide, a Palermo, sono rimasti feriti per il crollo di calcinacci dal ... gazzettadelsud.it Scuola: bimba ferita crollo calcinacciSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it San Fruttuoso, crollano calcinacci dal cornicione di un palazzo in via Donghi: strada chiusa, un'auto danneggiata x.com San Fruttuoso, crollano calcinacci dal cornicione di un palazzo in via Donghi: strada chiusa, colpita un'auto in sosta. Leggi qui: https://www.lavocedigenova.it/2026/04/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/san-fruttuoso-crollano-calcinacci-dal-cornicion - facebook.com facebook