Paura al Maria Adelaide cadono calcinacci dal tetto di una classe | ferite tre studentesse e un' insegnante

Questo pomeriggio, intorno alle 16.30, un episodio si è verificato all’interno di un liceo di corso Calatafimi, dove alcuni calcinacci si sono staccati dal tetto di un’aula. I detriti sono caduti su tre studentesse del quinto anno e su un’insegnante, causando loro delle ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni di chi è stato colpito.

Paura questo pomeriggio al Maria Adelaide di corso Calatafimi. Intorno alle 16.30 dal tetto di un'aula del liceo si sono staccati alcuni calcinacci che sono finiti addosso a tre studentesse del quinto anno e a un'insegnante. Tutte e quattro sono rimaste lievemente ferite mentre si trovavano in.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Cadono calcinacci da un palazzo al centro: paura e traffico in tiltTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di apprensione nel cuore di Avellino, dove nel tardo pomeriggio si è verificata una caduta di calcinacci da un... Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord.