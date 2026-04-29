Paura in gita scolastica il bus ha un incidente in collina | studenti feriti

Durante una gita scolastica in collina, il bus ha avuto un incidente nel territorio comunale di Sesto Fiorentino, nella zona di Monte Morello. A seguito dell’incidente, sono stati soccorsi alcuni studenti feriti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia municipale e i carabinieri forestali per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente. La dinamica dell’accaduto è in fase di approfondimento.