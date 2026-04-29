Paura in gita scolastica il bus ha un incidente in collina | studenti feriti
Durante una gita scolastica in collina, il bus ha avuto un incidente nel territorio comunale di Sesto Fiorentino, nella zona di Monte Morello. A seguito dell’incidente, sono stati soccorsi alcuni studenti feriti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia municipale e i carabinieri forestali per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente. La dinamica dell’accaduto è in fase di approfondimento.
Accade nel territorio comunale di Sesto Fiorentino, nella zona di Monte Morello. Intervento di 118, polizia municipale e carabinieri forestali. Lungo lavoro per rimuovere il mezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it
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