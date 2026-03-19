Incidente tra bus pieno di studenti e un treno a Soriano nel Cimino | cinque feriti due in ospedale

Un incidente si è verificato a Soriano nel Cimino, coinvolgendo un autobus Cotral e un treno. A bordo dell’autobus c’erano studenti che si stavano dirigendo verso scuola. Sul posto sono stati soccorsi cinque feriti, due dei quali sono stati trasportati in ospedale. Il traffico ferroviario è stato interrotto e le autorità stanno conducendo le indagini.

Impatto tra un autobus Cotral e un treno nel Viterbese: coinvolti studenti diretti a scuola. Nessun ferito grave, ma traffico ferroviario interrotto e indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente ferroviario a Soriano nel Cimino, scontro tra treno e bus pieno di studentiSoriano nel Cimino, 19 marzo 2026 – Attimi di paura a Soriano nel Cimino, nel Viterbese, dove si è verificato un incidente ferroviario al passaggio a... Incidente tra un bus e un’auto in pieno centro a Torino, anche due bambini tra i cinque feriti in ospedaleNel traffico della domenica pomeriggio del centro di Torino, tra via Accademia Albertina e via dei Mille, un bus e un’auto si sono scontrati. Altri aggiornamenti su Incidente tra bus pieno di studenti e... Temi più discussi: Un altro incidente con un bus: 53enne investita, è grave; Bologna, la maledizione del bus numero 19: due incidenti in un giorno e sei feriti in tutto. Gravissima la donna investita in via Ugo Bassi; Incidente oggi a San Lazzaro (Bologna): autobus fuori strada, si schianta contro un palazzo e poi nei giardinetti; Bus pieno di studenti si riempie di fumo per un principio d'incendio: urla e paura a bordo. Bus pieno di studenti si schianta contro un treno al passaggio a livello: diversi feritiPaura questa mattina nel Viterbese per un grave incidente tra autobus e treno che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Lo scontro si è verificato intorno ... thesocialpost.it Bus pieno di studenti si schianta contro un treno: il bilancio gravissimoUn bus pieno di studenti, schiantandosi contro un treno in un passaggio a livello, ha provocato un incidente con diversi feriti. newsmondo.it Proseguono gli accertamenti sull’incidente mortale che il 13 marzo a Montecorice, è costato la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i cui funerali si sono svolti ieri. Il fratello di Michele ha presentato una denuncia-querela alla Procura d - facebook.com facebook In #FiPiLi, 4 km di coda per incidente al km 26+000 ca tra Empoli est ed Empoli in direzione mare #viabiliTOS x.com