Due ebrei accoltellati fuori dalla Sinagoga Colpevole arrestato

Due persone di religione ebraica sono state ferite con un coltello mentre si trovavano fuori da una sinagoga a Golders Green, un quartiere a nord di Londra. L'episodio si è verificato in un'area pubblica, poco prima di un servizio religioso. La polizia ha arrestato un sospetto nelle vicinanze, che ora è sotto interrogatorio. Le condizioni delle vittime non sono state rese note.

Due ebrei ortodossi sono stati accoltellati fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo riferiscono diversi media israeliani come il Times of Israel. Secondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, i volontari sono intervenuti immediatamente riuscendo a fermare e trattenere il sospetto fino all'arrivo della polizia. Gli agenti - riporta la Bbc - hanno quindi utilizzato un taser per immobilizzare l'uomo che è stato arrestato. Secondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, "un uomo è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello e tentare di accoltellare alcuni passanti di religione ebraica".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Due ebrei accoltellati fuori dalla Sinagoga. Colpevole arrestato Notizie correlate Leggi anche: Caivano, rissa in Corso Umberto I: due accoltellati, 22enne arrestato per tentato omicidio Leggi anche: A due passi dalla sede del Nas. Sorpreso a spacciare eroina fuori dal Sert: arrestato 40enne Tutti gli aggiornamenti Londra, ebrei accoltellati fuori dalla Sinagoga. Arrestato il colpevoleDue ebrei ortodossi sono stati accoltellati fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo riferiscono diversi media israeliani ... iltempo.it Londra, accoltellati due ebrei a Golders Green: video dell’arresto dopo l’attacco alla sinagogaSecondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, i volontari sono intervenuti immediatamente riuscendo a fermare e trattenere il sospetto fino all'arrivo del ... tg.la7.it