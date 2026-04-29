A pochi giorni dal suo ventinovesimo compleanno, Nino Clavel riceve una notizia che lo costringe a fare una scelta importante in soli tre giorni. Abituato a rimandare e a sottovalutare le responsabilità, si trova ora di fronte a una decisione che influenzerà il suo cammino. La regista Pauline Loquès ha realizzato il film “Nino”, un ritratto intimo di un giovane uomo alle prese con un momento cruciale della sua vita.

A lla vigilia del ventinovesimo compleanno, Nino Clavel riceve una bruttissima notizia. Abituato com’è a rimandare le decisioni e a sottovalutare gli impegni, ora è costretto ad affrontare la realtà, costretto com’è entro tre giorni a fare una scelta che cambierà il suo futuro. Tutto appare in una luce nuova, gli incontri, le chiacchiere con gli amici di sempre, un fugace confronto con un’ex, un momento di profonda intimità con la madre (Jeanne Balibar). Nadia Melliti è “La più piccola”: il film premiato a Cannes che sfida i tabù tra fede e libertà X E poi c’è Parigi, nessuna città si presta di più ai vagabondaggi: camminando, Nino si mette in ascolto del mondo, degli altri e di sé.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pauline Loquès, regista di “Nino”, delicato ritratto di un giovane uomo e della sua scelta esistenziale

Notizie correlate

"Quanto basta" arriva al teatro Paolo Grassi: un delicato ritratto di amore e memoriaCISTERNINO - Giovedì 9 aprile, il teatro Paolo Grassi di Cisternino ospiterà una delle produzioni più attese della Stagione Teatrale 2026: "Quanto...

Leggi anche: L’ultimo giorno di felicità tra Margherita Mazzucco e un tema delicato: parola al regista

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ritratto di un’anima fragile: una clip da Nino, film d’esordio di Pauline Loquès; INTERVISTA | Nino, il tempo che resta: Théodore Pellerin e il peso di ciò che non diciamo; Arriva al cinema Nino: l’intervista al protagonista Théodore Pellerin; Nino, da giovedì 30 aprile al cinema.

Ritratto di un’anima fragile: una clip da Nino, film d’esordio di Pauline LoquèsPremiato a Cannes, a Roma e ai César, è un film sul tempo quando si smette di darlo per scontato. Al cinema dal 30 aprile ... iodonna.it

Nino, il poster e il trailer ufficiali del film di Pauline LoquèsUna toccante riflessione su ciò che condividiamo - e su ciò che custodiamo in silenzio - quando il tempo sembra improvvisamente restringersi. Da giovedì 30 aprile al cinema. Alla vigilia del suo ... mymovies.it

In Prima Visione NINO di Pauline Loquès Sabato 2 maggio ore 21:00 Domenica 3 maggio ore 18:00 Lunedì 4 maggio ore 21:00 Presentato al Festival di Cannes 2025 - facebook.com facebook

Arriva al cinema "Nino", esordio alla regia di Pauline Loquès, con Théodore Pellerin miglior attore rivelazione a Cannes. Nelle sale italiane dal 30 aprile con Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures in collaborazione con Rarovideo Channel. rbcasting.com/ x.com