Quanto basta arriva al teatro Paolo Grassi | un delicato ritratto di amore e memoria

Giovedì 9 aprile, al teatro Paolo Grassi di Cisternino, sarà rappresentato “Quanto Basta”, un atto unico scritto e diretto da Alessandro Piva. La produzione vede come protagonisti gli attori Paolo Sassanelli e Lucia Zotti. L’evento fa parte della programmazione della Stagione Teatrale 2026 e si presenta come uno spettacolo dedicato a temi di amore e memoria.

CISTERNINO - Giovedì 9 aprile, il teatro Paolo Grassi di Cisternino ospiterà una delle produzioni più attese della Stagione Teatrale 2026: "Quanto Basta", un atto unico scritto e diretto da Alessandro Piva che vede protagonisti Paolo Sassanelli e Lucia Zotti. Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21:00, rappresenta un ritorno alle origini per la produzione, nata proprio nella cittadina pugliese presso il teatro di Formigoni e ora prodotta da Seminal Film. "Quanto Basta" racconta una giornata apparentemente ordinaria nella vita di due coniugi anziani appartenenti alla piccola borghesia cittadina. Lei è intenta a preparare una teglia di parmigiana, lui rientra in casa con una vecchia radio recuperata vicino ai cassonetti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Paolo Sassanelli in scena con ‘Quanto basta'Nuovo appuntamento con la stagione di prosa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e Puglia Culture. Leggi anche: "Figli di Troia", al Teatro Salieri arriva Paolo Cevoli Si parla di: Puglia Culture, settimana di spettacoli: da Mesagne a Fasano tra prosa e comicità; La programmazione della prossima settimana 7 al 12 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, danza e circo. Quanto basta arriva al teatro Paolo Grassi: un delicato ritratto di amore e memoriaCISTERNINO - Giovedì 9 aprile, il teatro Paolo Grassi di Cisternino ospiterà una delle produzioni più attese della Stagione Teatrale 2026: Quanto Basta, un atto unico scritto e diretto da Alessandro ... brindisireport.it