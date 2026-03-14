L'ultimo giorno di felicità tra Margherita Mazzucco e il regista Giovanni B. Algieri. Abbiamo parlato con lui del cortometraggio che affronta un tema delicato e vede l’attrice nel ruolo principale. La conversazione si è concentrata sul progetto, senza approfondire motivazioni o dettagli personali, offrendo un quadro chiaro di come si svolgano le riprese e le scelte artistiche.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Giovanni B. Algieri, regista del corto L'ultimo giorno di felicità che affronta un tema sensibile e si avvale della presenza di Margherita Mazzucco nel cast. Proiettare un proprio lavoro al TCL Chinese Theatre di Los Angeles è sempre un traguardo prestigioso ed è un obiettivo raggiunto da Giovanni B. Algieri in occasione del Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival: nel corso dell'evento è stato infatti proiettato il cortometraggio L'ultimo giorno di felicità alla presenza del regista e del co-protagonista Filippo Librando, che recita accanto a Margherita Mazzucco, che tutti abbiamo conosciuto nei panni della Lenù de L'amica geniale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L’ultimo giorno di felicità tra Margherita Mazzucco e un tema delicato: parola al regista

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