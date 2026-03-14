L’ultimo giorno di felicità tra Margherita Mazzucco e un tema delicato | parola al regista

Da movieplayer.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo giorno di felicità tra Margherita Mazzucco e il regista Giovanni B. Algieri. Abbiamo parlato con lui del cortometraggio che affronta un tema delicato e vede l’attrice nel ruolo principale. La conversazione si è concentrata sul progetto, senza approfondire motivazioni o dettagli personali, offrendo un quadro chiaro di come si svolgano le riprese e le scelte artistiche.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Giovanni B. Algieri, regista del corto L'ultimo giorno di felicità che affronta un tema sensibile e si avvale della presenza di Margherita Mazzucco nel cast. Proiettare un proprio lavoro al TCL Chinese Theatre di Los Angeles è sempre un traguardo prestigioso ed è un obiettivo raggiunto da Giovanni B. Algieri in occasione del Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival: nel corso dell'evento è stato infatti proiettato il cortometraggio L'ultimo giorno di felicità alla presenza del regista e del co-protagonista Filippo Librando, che recita accanto a Margherita Mazzucco, che tutti abbiamo conosciuto nei panni della Lenù de L'amica geniale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

l8217ultimo giorno di felicit224 tra margherita mazzucco e un tema delicato parola al regista
© Movieplayer.it - L’ultimo giorno di felicità tra Margherita Mazzucco e un tema delicato: parola al regista

Articoli correlati

Margherita Mazzucco: crisi, pausa e ritorno a NapoliMargherita Mazzucco, ventitreenne protagonista di L’amica geniale, ha deciso di interrompere la sua carriera cinematografica per affrontare una crisi...

“L’ultimo giorno di felicità” approda a Hollywood: il corto di Giovanni B. Algieri al Los Angeles Italia Film FestivalProsegue il percorso internazionale di “L’ultimo giorno di felicità” (Last Day of Happiness), il cortometraggio scritto e diretto da Giovanni B.

Contenuti utili per approfondire Margherita Mazzucco

Temi più discussi: Margherita Mazzucco: Dopo L’amica geniale sono andata in crisi. Ora studio cinema con i miei tempi; Margherita Mazzucco protagonista del corto L'ultimo giorno di felicità; Margherita Mazzucco: Il successo di Lenù? Sono andata in crisi e poi in terapia; Il cortometraggio italiano dedicato al dramma silenzioso degli studenti.

margherita mazzucco l ultimo giorno diMargherita Mazzucco al Los Angeles Italia Fest con L'ultimo giorno di felicitàMargherita Mazzucco, celebre per il suo ruolo di Lenù nella serie L’amica geniale, è la protagonista del cortometraggio L’ultimo giorno di felicità ( Last Day of Happiness ). L’opera, scritta e dirett ... it.blastingnews.com

Margherita Mazzucco protagonista del corto L'ultimo giorno di felicità(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Margherita Mazzucco (la Lenù della serie L'amica Geniale) è la protagonista del corto L'ultimo giorno di felicità (Last Day of Happiness), scritto e diretto da Giovanni B. Algi ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.