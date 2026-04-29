Un membro della Lega ha commentato la possibilità di sospendere il Patto di Stabilità, definendo questa scelta come un atto di buon senso. Ha affermato che la deroga al meccanismo, che in passato ha limitato gli investimenti pubblici, si rende necessaria sulla base dei dati storici. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche fiscali e sulla gestione delle risorse pubbliche in Italia.

ROMA – “La deroga al Patto di Stabilità è una necessità dettata dai fatti. I dati storici ci dicono che il Patto non ha funzionato: non solo non ha evitato la crisi dei debiti sovrani, ma ha anche compresso la produttività europea, che prima del 1997 viaggiava al doppio di quella statunitense, mentre dall’adozione del Patto è cresciuta della metà rispetto a quella degli Stati Uniti. Chiaramente le politiche procicliche imposte dal Patto hanno compresso gli investimenti pubblici e privati e quindi la produttività”. Lo ha dichiarato il Responsabile Economia della Lega, On. Alberto Bagnai, stamane a Radio24. “Derogare ad un meccanismo che ha frenato lo sviluppo – spiega Bagnai – è un atto di buon senso.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Patto di stabilità, Bagnai (Lega): “Sospendere un meccanismo che ha frenato investimenti è atto di buon senso”

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