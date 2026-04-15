Un rappresentante di un partito politico ha commentato che l’Unione Europea, annunciando la necessità di una grave recessione prima di permettere agli Stati di intervenire, ammette implicitamente il proprio fallimento. La dichiarazione si inserisce in un contesto di critiche alle politiche economiche dell’ente sovranazionale, con particolare attenzione alle regole sul patto di stabilità. La questione è al centro di un dibattito più ampio sulla gestione delle crisi economiche.

ROMA – “Nel momento in cui dichiara che le occorre l’evidenza di una grave recessione per consentire agli Stati di intervenire, l’Unione Europea confessa, senza neanche rendersene conto, il proprio fallimento. È veramente difficile capire il senso di regole economiche come quelle del Patto di stabilità che dichiaratamente impediscono la prevenzione di gravi crisi. L’Europa che tanto parla di competitività vuole raggiungerla impedendoci di tutelare le nostre aziende in pieno shock di offerta? È facile prevedere che questo approccio non funzionerà”. E’ quanto si legge in una nota del Responsabile Economia della Lega, on. Alberto Bagnai (foto). L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bagnai (Lega): “Se aspetta recessione per sospendere patto stabilità, Ue confessa il proprio fallimento”

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