Il Fondo monetario internazionale ha dichiarato di non raccomandare la sospensione del Patto di stabilità, una misura che potrebbe influenzare le politiche fiscali di diversi paesi. La posizione arriva in un momento di discussioni sulle possibili eccezioni temporanee per fronteggiare le sfide economiche attuali. Secondo il Fondo, mantenere le regole attuali è preferibile per garantire la stabilità finanziaria.

“Se misure vanno prese per supportare magari i più vulnerabili o i più esposti tra famiglie e imprese, allora queste misure possono essere attuate ma devono essere molto mirate e molto temporanee”, ha detto. Perché “quello che abbiamo visto in precedenza è che a volte misure di supporto finanziate in deficit spesso non sono state rimosse quando la crisi è venuta meno, perché politicamente è difficile rimuoverle”. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caro energia, Fmi: ‘non sospendere il Patto di stabilità’

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