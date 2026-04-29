Pattinodromo sopralluogo di Marenghi | Lo restituiremo alla Roller e alla città solo inerzia dall’amministrazione uscente

Nel pomeriggio, il candidato sindaco del centrodestra ha effettuato un sopralluogo al pattinodromo comunale accompagnato dalla candidata al consiglio comunale di Fratelli d’Italia. Durante l’ispezione, Marenghi ha dichiarato che l’impianto sarà restituito alla Roller e alla città, criticando l’amministrazione uscente per quella che ha definito inerzia. La visita si è svolta nel contesto della campagna elettorale, con l’obiettivo di presentare proposte sulla gestione dello spazio pubblico.

Sopralluogo nel pomeriggio al pattinodromo comunale per Gherardo Maria Marenghi, candidato sindaco del centrodestra, accompagnato da Rossella Gregorio, candidata al consiglio comunale di Fratelli d’Italia. Un’occasione per accendere i riflettori sulle condizioni della struttura sportiva e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ex ippodromo Le Mulina, il Tar dà ragione al Comune. Funaro: "Ora lo restituiremo alla città"Il Tar della Toscana dà ragione al Comune di Firenze sulla vicenda dell’ex ippodromo Le Mulina. Progetto Bione: "L'amministrazione uscente si astenga dall'ipotecarne il futuro"A seguito di quanto emerso durante la Commissione consiliare di ieri sera, lamentiamo innanzitutto la mancanza di opportunità sulla tempistica della... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: SALERNO, COMUNALI 2026. MARENGHI SOPRALLUOGO AL PATTINODROMO PER LANCIARE PIANO DI RIQUALIFICAZIONE; FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): OK A CONSULTA PER MOBILITA’, ATTENZIONE AD AREE INTERNE E MONTANE; SALERNO, COMUNALI 2026. SAREL MALAN (FORZA ITALIA): CENTRO DESTRA UNITO PER PROPOSTA DI GOVERNO CREDIBILE; FRANCO MARI (AVS): A SALERNO PER LE COMUNALI DUE GIOVANI CAPOLISTA PER GUARDARE AL FUTURO. Salerno, Comunali 2026. Gherardo Marenghi lancia la sua proposta per riqualificare l'area del Pattinodromo #salerno #Comunedisalerno #AgendaPolitica #comunali2026 #elezionicomunali https://www.agendapolitica.it/salerno-comunali-2026-marenghi-sop - facebook.com facebook