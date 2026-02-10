Progetto Bione | L' amministrazione uscente si astenga dall' ipotecarne il futuro

Durante la commissione comunale di ieri sera, sono emerse nuove tensioni sul progetto Bione. I membri dell’opposizione hanno criticato la mancanza di chiarezza sui tempi di presentazione e hanno chiesto all’amministrazione uscente di non prendere decisioni che possano compromettere il futuro del centro sportivo. La questione diventa calda a pochi mesi dalle elezioni, con molti che temono che si voglia fare scelte affrettate senza un’adeguata trasparenza.

A seguito di quanto emerso durante la Commissione consiliare di ieri sera, lamentiamo innanzitutto la mancanza di opportunità sulla tempistica della presentazione del progetto: a 3 mesi dal voto ci sembra davvero scorretto ipotecare il futuro del Centro Sportivo Bione da parte.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Progetto Bione Bione, il progetto da 24 milioni presentato a porte chiuse Il progetto Bione, da 24 milioni di euro, ha fatto parlare di sé in modo inaspettato. Bione, le società bocciano il progetto: "Palazzetto dimenticato, pista trattata male, manca la Club House" Durante la commissione comunale di lunedì 9 febbraio, il presidente del Basket Lecco, Antonio Enrico Tallarita, ha criticato duramente il progetto di riqualificazione del centro sportivo Bione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Progetto Bione Argomenti discussi: Bione, le società bocciano il progetto: Palazzetto dimenticato, pista trattata male, manca la Club House; Bione: il nuovo progetto non piace alle associazioni sportive; Nuovo Bione, critiche le società: Palazzetto ignorato e spazi limitati. Bione, le società bocciano il progetto: Palazzetto dimenticato, pista trattata male, manca la Club HouseDure critiche in commissione consiliare: Basket e Rugby Lecco sottolineano le mancanze, Atletica Colombo amareggiata. Cesana: Le mie preoccupazioni erano fondate, chiedevo da mesi di ascoltare le ass ... leccotoday.it Centro sportivo Bione, progetto da 20 milioni divide società e opposizione per costi e prioritàIn commissione consiliare confronto acceso tra amministrazione, opposizione e associazioni sportive sul piano da 20 milioni che salirà a 32 quando si dovrà mettere mano all’attuale piscina e al palazz ... msn.com Centro Sportivo Bione, progetto da 20 milioni divide società e opposizione per costi e priorità - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.