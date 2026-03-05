Ex ippodromo Le Mulina il Tar dà ragione al Comune Funaro | Ora lo restituiremo alla città

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso di Pegaso srl contro la delibera del Comune di Firenze che ha deciso la decadenza dalla concessione demaniale dell’ex ippodromo Le Mulina. La decisione della terza sezione del tribunale amministrativo conferma la posizione dell’amministrazione comunale sulla gestione dell’area. Ora il Comune ha annunciato che restituirà l’ex ippodromo alla città.

Il Tar della Toscana dà ragione al Comune di Firenze sulla vicenda dell'ex ippodromo Le Mulina. La terza sezione del tribunale amministrativo ha infatti rigettato il ricorso presentato da Pegaso srl contro la delibera di decadenza dalla concessione demaniale adottata dall'amministrazione comunale lo scorso maggio, ritenendo legittimo il provvedimento. Nella sentenza il collegio ripercorre anche le tappe principali della vicenda. In particolare viene ricordato che già dal luglio 2018 il complesso immobiliare era stato consegnato alla società "libero da persone e cose" e che da quel momento gli obblighi previsti dalla convenzione erano pienamente esigibili.