In Italia, il patrocinio gratuito per gli immigrati necessita di modifiche ai criteri di accesso. È richiesta una verifica più accurata dei redditi dichiarati all’estero. Inoltre, si propone di interrompere il pagamento delle spese legali per i ricorsi presentati da cittadini provenienti da “Paesi sicuri”. Questi interventi mirano a regolamentare meglio l’assegnazione dei servizi di assistenza legale gratuita.

Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Patrocinio gratuito per immigrati: servono maglie più strette

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