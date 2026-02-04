Vannacci marcia su Modena | Una delle città più insicure Immigrati gestione scellerata
Vannacci torna a scagliarsi contro Modena e le sue scelte politiche. Durante un comizio, l’ex ufficiale dell’esercito ha detto che la città è ormai insicura, attribuendo il problema alla gestione dell’immigrazione e all’amministrazione di sinistra. “Modena era sicura quando ci sono nato e fatto l’Accademia militare”, ha detto, “oggi invece è diventata una delle città più pericolose d’Italia”. Le sue parole scatenano nuove polemiche e accendono il dibattito sulla sicurezza urbana.
Modena, 5 febbraio 2026 – “ Io sono nato da un punto di vista professionale a Modena, che è un esempio di un’amministrazione di sinistra che sta fallendo: era una città sicurissima quando ho fatto l’Accademia militare, 20 anni fa, oggi grazie a questa politica immigratoria scellerata appoggiata dalla sinistra Modena è una delle città più insicure d’Italia». Modena secondo il generale Vannacci. Questa è la Modena di oggi secondo il generale Roberto Vannacci che ieri – ad un giorno dall’uscita dalla Lega – ha parlato dei ‘pilastri’ del neonato partito Futuro Nazionale, di cui è leader proprio a Modena dove, all’interno dell’Rmh Hotel di Baggiovara ha presenziato ad un incontro sul tema della remigrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
