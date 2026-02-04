Vannacci marcia su Modena | Una delle città più insicure Immigrati gestione scellerata

Da ilrestodelcarlino.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vannacci torna a scagliarsi contro Modena e le sue scelte politiche. Durante un comizio, l’ex ufficiale dell’esercito ha detto che la città è ormai insicura, attribuendo il problema alla gestione dell’immigrazione e all’amministrazione di sinistra. “Modena era sicura quando ci sono nato e fatto l’Accademia militare”, ha detto, “oggi invece è diventata una delle città più pericolose d’Italia”. Le sue parole scatenano nuove polemiche e accendono il dibattito sulla sicurezza urbana.

Modena, 5 febbraio 2026 – “ Io sono nato da un punto di vista professionale a Modena, che è un esempio di un’amministrazione di sinistra che sta fallendo: era una città sicurissima quando ho fatto l’Accademia militare, 20 anni fa, oggi grazie a questa politica immigratoria scellerata appoggiata dalla sinistra Modena è una delle città più insicure d’Italia». Modena secondo il generale Vannacci. Questa è la Modena di oggi secondo il generale Roberto Vannacci che ieri – ad un giorno dall’uscita dalla Lega – ha parlato dei ‘pilastri’ del neonato partito Futuro Nazionale, di cui è leader proprio a Modena dove, all’interno dell’Rmh Hotel di Baggiovara ha presenziato ad un incontro sul tema della remigrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vannacci marcia su modena una delle citt224 pi249 insicure immigrati gestione scellerata

© Ilrestodelcarlino.it - Vannacci marcia su Modena: “Una delle città più insicure. Immigrati, gestione scellerata”

Approfondimenti su Vannacci Modena

Sostenitori di Vannacci a Modena chiedono marcia su Roma con “il generale

A Modena, i sostenitori di Vannacci si sono radunati davanti al luogo dell’incontro, chiedendo una marcia su Roma.

Puglia, pronto soccorso: 11 strutture su 35 coprono più della metà del servizio Quelle nelle città capoluogo. Stamani il confronto tra l'assessore Pentassuglia e i responsabili per la gestione delle criticità

In Puglia, 11 su 35 pronto soccorso coprono più della metà del servizio, concentrandosi nelle città capoluogo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vannacci Modena

vannacci marcia su modenaVannacci oggi a Modena, l’euforia dei sostenitori: Pronti a marciare su Roma col generaleL’attivista nella hall dell'hotel Rmh ha spiegato di essere stato nella Folgore prima del generale. Tanti i sostenitori ‘di camerata’, tra questi anche il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, arrivat ... msn.com

vannacci marcia su modenaLega, Vannacci a Modena: Il traditore è Salvini. Io sono rimasto fedele ai miei principiIo non sono un traditore, semmai è Salvini che ha tradito valori e ideali del partito. Lo dice Roberto Vannacci, durante una conferenza ... dire.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.