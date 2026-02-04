Vannacci marcia su Modena | Una delle città più insicure Immigrati gestione scellerata

Vannacci torna a scagliarsi contro Modena e le sue scelte politiche. Durante un comizio, l’ex ufficiale dell’esercito ha detto che la città è ormai insicura, attribuendo il problema alla gestione dell’immigrazione e all’amministrazione di sinistra. “Modena era sicura quando ci sono nato e fatto l’Accademia militare”, ha detto, “oggi invece è diventata una delle città più pericolose d’Italia”. Le sue parole scatenano nuove polemiche e accendono il dibattito sulla sicurezza urbana.

