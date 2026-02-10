Zatanna | due storie passate in sordina per riscoprire la potentissima maga di DC Comics

L’anno scorso in Italia sono uscite due nuove storie di Zatanna, la maga di DC Comics conosciuta per la sua potenza. Le pubblicazioni sono passate un po’ in sordina, ma ora si può riscoprire questa figura affascinante e complessa. Le avventure di Zatanna, che uniscono magia e azione, hanno di nuovo attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati di fumetti.

L'anno scorso si è chiuso con la pubblicazione in Italia di due belle storie dedicate ad una delle più potenti maghe di DC Comics: Zatanna. Due volumi per ri-raccontare parte delle origini del personaggio creato da Gardner Fox e Murphy Anderson nel 1964. Al timone di queste due storie troviamo Mariko Tamaki e Javier Rodriguez per Zatanna: Bring Down The House e Jamal Campbell come autore unico per Zatanna: It's Showtime!. Quale buon occasione per chi ha sempre voluto leggere qualcosa su una delle membre più magiche della Justice League e per noi di consigliarvi con questo focus sul personaggio? E quindi, si va in scena! irottelfir isecca.

