Firenze diventa un gioco urbano nasce TRIM l' app per riscoprire la città

Riscoprire Firenze camminando tra le sue strade, ma in modo diverso dal solito. Non una semplice visita turistica né una passeggiata distratta, ma un gioco urbano che invita a fermarsi, osservare e scoprire le storie nascoste dietro angoli, palazzi e piazze della città. È questa l’idea alla base di “TRIM”, il progetto ideato da due giovani studenti che hanno deciso di raccontare il territorio attraverso una sorta di caccia al tesoro digitale. Il primo percorso di prova è già disponibile (qui il link: https:trim-test.lovable.app) e si sviluppa tra Sant’Ambrogio e Santa Croce, due quartieri ricchi di storia e curiosità. Il gioco, accessibile tramite una web app, invita i partecipanti a spostarsi tra otto tappe e a individuare il punto esatto in cui sono state scattate alcune fotografie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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