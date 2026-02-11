Courier | Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non hanno punti deboli

La stagione di tennis si apre con una grande sorpresa: Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open, portando a casa il suo primo titolo del Grand Slam e completando il Career Grand Slam. Alcaraz ha dimostrato di essere in forma e pronto a dominare anche nel 2026, lasciando intatte le sue capacità e senza punti deboli evidenti. Nel frattempo, Jannik Sinner si prepara alle prossime sfide, consapevole che il livello del suo avversario è più alto che mai.

Il primo grande test del 2026 ha premiato Carlos Alcaraz con il trionfo agli Australian Open e il raggiungimento del prestigioso Career Grand Slam. Si tratta però solo di un assaggio iniziale di un duello infinito che sembra destinato ad animare il circuito ancora per diversi anni. Tra gli ultimi ad esprimersi sul tema del duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e sul loro dominio nei confronti degli altri giocatori è stato Jim Courier. L'americano, ex numero uno del mondo, è intervenuto nel podcast Tennis Insider Club elogiando i due tennisti e sostenendo che il loro gioco non abbia punti deboli.

Dopo la vittoria agli US Open, Carlos Alcaraz riflette sulla loro rivalità e sulla strategia di Jannik Sinner per affrontarlo.

