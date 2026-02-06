Il pensiero critico va sviluppato

Milvia Panico, Direttrice Marketing di TreValli Cooperlat, ha spiegato che portare un quotidiano in classe e far scrivere i ragazzi è un’idea molto importante. L’obiettivo è aiutare gli studenti a sviluppare il pensiero critico e imparare a leggere il giornale in modo più consapevole. L’iniziativa, secondo Panico, ha un grande valore culturale e porta responsabilità nelle scuole, perché insegna ai giovani a capire meglio il mondo che li circonda.

Portare un quotidiano cartaceo nelle scuole e farvi scrivere i ragazzi secondo Milvia Panico, Direttrice Marketing TreValli Cooperlat, è "un'iniziativa di grandissimo valore e di forte responsabilità culturale. Significa rallentare il ritmo, invitare i ragazzi a soffermarsi, a toccare con mano l'informazione, a leggerla con attenzione. Il lavoro dei giornalisti è prezioso proprio perché non si limita a restituire una fotografia oggettiva della realtà, ma offre chiavi di lettura, riflessioni, prospettive che aiutano a sviluppare il pensiero critico. Osservare il mondo, interpretarlo e restituirlo con parole proprie: un esercizio fondamentale per diventare cittadini consapevoli".

