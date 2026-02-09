Argentina più di 1800 persone tentano di battere il Guinness World Record di galleggiamento simultaneo

Centinaia di persone si sono radunate sulle rive del lago Mar Chiquita in Argentina per provare a battere il record mondiale di galleggiamento simultaneo. La scena si è svolta in modo spontaneo, con tante persone che si sono messe in acqua allo stesso tempo, sperando di entrare nella storia. La manifestazione ha coinvolto più di 1800 partecipanti, creando un grande movimento di solidarietà tra chi voleva sfidare le proprie capacità in acqua.

(LaPresse) Centinaia di persone si sono riunite sulle rive del lago Mar Chiquita in Argentina per tentare di battere il Guinness World Record di galleggiamento simultaneo. L’evento, organizzato nell’ambito della seconda edizione del “Festival de la Planchita” a Miramar, mirava a riunire più di 1.941 partecipanti per superare l’attuale record stabilito nel 2017 al lago Epecuén, un’altra laguna salata in Argentina. Tuttavia, il tentativo non è andato a buon fine, riunendo “solo” 1837 persone. Le immagini della catena umana ripresa dall’alto sono, in ogni caso, molto suggestive. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina, più di 1800 persone tentano di battere il Guinness World Record di galleggiamento simultaneo Approfondimenti su Argentina Lago Winter Games Express: il treno di cioccolato da Guinness World Record arriva in aeroporto Giovedì sera, all’aeroporto di Orio al Serio, si è diffuso un profumo insolito. PUBG Mobile infrange un Guinness World Record durante il Friend Fest Durante il Friend Fest, PUBG Mobile ha stabilito un nuovo record mondiale, coinvolgendo migliaia di giocatori da tutto il mondo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Argentina Lago Argentina, più di 1800 persone tentano di battere il Guinness World Record di galleggiamento simultaneo(LaPresse) Centinaia di persone si sono riunite sulle rive del lago Mar Chiquita in Argentina per tentare di battere il Guinness World Record ... stream24.ilsole24ore.com Il robot umanoide A2 di AgiBot ha stabilito un nuovo Guinness World Record percorrendo 106,28 km in tre giorni facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.