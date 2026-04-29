Nella zona di Pastena, la gioielleria “Il Diamante” è stata nuovamente oggetto di furto. I ladri sono entrati nel negozio, che si trova nel quartiere, e hanno preso oggetti di valore. L’episodio è avvenuto di notte, e al momento non ci sono dettagli sulle modalità o sui responsabili. Le autorità sono state informate e stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Finisce di nuovo nel mirino dei ladri, la gioielleria “Il Diamante” situata nel quartiere di Pastena. Un video delle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale immortala tutta la sequenza attraverso la quale con rapidità e precisione di esecuzione una banda composta da quattro persone, una delle quali alla guida della vettura utilizzata per raggiungere la zona è penetrata all’interno portando via dei preziosi. Per l’esercizio commerciale è la seconda volta a distanza di un anno. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3 del mattino e si è consumato in meno di sessanta secondi. I ladri hanno prima scardinato la saracinesca con un piede di porco, poi hanno sfondato la vetrina e portato via un espositore con gioielli in oro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pastena, ladri di nuovo in azione in una gioielleria

Notizie correlate

Leggi anche: Ladri in azione a Castelluccio Valmaggiore: riesce il furto con spaccata in una gioielleria

Perugia, colpo da 50mila euro alla gioielleria del centro commerciale: ladri in azione con mazze e piede di porcoI malviventi sono entrati forzando una porta sul retro e hanno distrutto le teche espositive.