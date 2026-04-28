Ladri in azione a Castelluccio Valmaggiore | riesce il furto con spaccata in una gioielleria

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, alcuni ladri hanno effettuato un furto con spaccata in una gioielleria nel piccolo paese di Castelluccio Valmaggiore, situato sui Monti Dauni. L’episodio si è verificato durante le ore notturne, senza che ci fossero testimoni presenti sul posto. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando sull’accaduto.