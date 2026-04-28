Ladri in azione a Castelluccio Valmaggiore | riesce il furto con spaccata in una gioielleria
Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, alcuni ladri hanno effettuato un furto con spaccata in una gioielleria nel piccolo paese di Castelluccio Valmaggiore, situato sui Monti Dauni. L’episodio si è verificato durante le ore notturne, senza che ci fossero testimoni presenti sul posto. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando sull’accaduto.
‘Spaccata’ in gioielleria, a Castelluccio Valmaggiore. Il fatto è successo nel corso della notte, intorno alle 3 del mattino, nel paesino sui Monti Dauni.In azione, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stata una banda composta da almeno 3 persone, giunte sul posto a bordo di un'auto di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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