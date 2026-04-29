Passerella ferroviaria ferma al palo Chiusa da anni e in attesa dei lavori

Una passerella ferroviaria è rimasta ferma al palo, chiusa da diversi anni e attesa di lavori di ripristino. Nonostante le iniziative di Legambiente, non sono stati ancora avviati interventi concreti. La questione ha alimentato tensioni tra le amministrazioni locali e tra le fazioni politiche coinvolte, senza che si siano registrati progressi significativi. La struttura rimane inattiva e in stato di abbandono, con l’incertezza sulla sua futura riqualificazione.

Nonostante i flashmob di Legambiente, il duello politico tra Amministrazioni e tra maggioranza e opposizione delle due città coinvolte e la scrittura di lettere da parte dell’ufficio legale del Comune di Cormano verso quello di Cusano, la riapertura della passerella ferroviaria di via Rodari resta ancora ferma al palo. La vicenda è stata anche oggetto di una mozione, presentata e poi ritirata dal centrodestra durante l’ultimo consiglio comunale di Cusano. Durante la seduta, l’assessore Massimo De Rosa ha riconosciuto che la manutenzione ordinaria e straordinaria competa in via esclusiva al municipio cusanese, ma ha annunciato anche l’avvio di interlocuzioni con Ferrovie Nord, proprietaria della struttura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passerella ferroviaria ferma al palo. Chiusa da anni e in attesa dei lavori The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Passerella chiusa da 3 anni. Protesta di Legambiente: "Cittadini senza un servizio: sindaci, sedetevi al tavolo"Da un lato una convenzione che non regge economicamente, almeno per il Comune di Cusano. Taglio alle liste d’attesa. Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anniMassa Carrara, 10 aprile 2026 – L’Asl ha approvato il piano 2026 per il miglioramento delle liste di attesa, un documento che avrà un impatto diretto... Una raccolta di contenuti Si parla di: Passerella ferroviaria ferma al palo. Chiusa da anni e in attesa dei lavori. Passerella ferroviaria ferma al palo. Chiusa da anni e in attesa dei lavoriCusano, l’assessore De Rosa punta al coinvolgimento di Trenord. Il sindaco di Cormano: restituiamola ai cittadini ... ilgiorno.it Passerella chiusa da 3 anni. Protesta di Legambiente: Cittadini senza un servizio: sindaci, sedetevi al tavoloDa un lato una convenzione che non regge economicamente, almeno per il Comune di Cusano. Dall’altro un’Amministrazione che se ne fa forte e ne richiede il rispetto articolo per articolo. In mezzo, ... ilgiorno.it