Passerella chiusa da 3 anni Protesta di Legambiente | Cittadini senza un servizio | sindaci sedetevi al tavolo

Da tre anni la passerella rimane chiusa, causando disagi ai cittadini. Legambiente ha organizzato una protesta chiedendo ai sindaci di sedersi a un tavolo per trovare una soluzione. Da una parte c’è una convenzione economicamente insostenibile, dall’altra l’amministrazione locale insiste nel rispettare i termini contrattuali, articolo per articolo.

Da un lato una convenzione che non regge economicamente, almeno per il Comune di Cusano. Dall’altro un’Amministrazione che se ne fa forte e ne richiede il rispetto articolo per articolo. In mezzo, un’opera non funzionante da tre anni con disagio di chi vorrebbe passare da una città all’altra, attraversando la passerella ferroviaria. Ieri i circoli di Legambiente hanno organizzato un presidio, per chiedere ai sindaci di aprire finalmente il collegamento. "Entrambi hanno le loro ragioni, ma i cittadini restano senza un servizio, soprattutto quelli che hanno problemi di mobilità, disabili e anziani, ma anche ciclisti e bambini. Li invitiamo a sedersi al tavolo per una soluzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

