Passerella di Rigutino Gallorini | Importante il contributo della Regione Ora il Comune reinvesta nel paese

Il sindaco di Rigutino ha commentato l’avanzamento dei lavori sulla passerella, sottolineando il ruolo del contributo regionale nel finanziamento. Ha inoltre annunciato che l’amministrazione comunale reinvestirà risorse nel territorio, per migliorare le infrastrutture locali. La passerella rappresenta un intervento atteso dalla comunità, e i lavori sono in fase di sviluppo. L’attenzione si concentra sulle prossime fasi di realizzazione e sugli interventi di riqualificazione previsti.

Arezzo, 29 aprile 2026 – . “Un risultato importante per Rigutino e per la vita quotidiana della comunità”. Con queste parole il consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Gallorini commenta il finanziamento di 150.000 euro da parte della Regione Toscana, approvato con una delibera in questi giorni, a favore del Comune di Arezzo per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sul rio di Rigutino. “Ringrazio la Regione Toscana — prosegue Gallorini — per aver dimostrato ancora una volta attenzione verso il nostro territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passerella di Rigutino, Gallorini: “Importante il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta nel paese” Notizie correlate Passerella di Rigutino, Gallorini: “Bene il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta 150.000 euro sulla frazione”Arezzo, 14 marzo 2026 – Con una delibera di Giunta il Comune di Arezzo ha approvato lo schema di accordo con la Regione Toscana per il... Passerella a Rigutino finanziata dalla Regione, Gallorini (Pd): "Ora il Comune investa qui 150mila euro"Il consigliere: "Le risorse che il Comune non dovrà più sostenere grazie al finanziamento regionale vengano reinvestite a Rigutino e nelle frazioni... Panoramica sull’argomento Passerella di Rigutino, Gallorini: Importante il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta nel paeseArezzo, 29 aprile 2026 – Passerella di Rigutino, Gallorini: Importante il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta nel paese. Un risultato importante per Rigutino e per la vita quotidiana ... lanazione.it Passerella di Rigutino, Gallorini: Bene il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta 150.000 euro sulla frazioneArezzo, 14 marzo 2026 – Con una delibera di Giunta il Comune di Arezzo ha approvato lo schema di accordo con la Regione Toscana per il cofinanziamento della nuova passerella ciclopedonale sul rio di ... lanazione.it