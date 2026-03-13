Passerella a Rigutino finanziata dalla Regione Gallorini Pd | Ora il Comune investa qui 150mila euro

Il Comune di Arezzo ha approvato una delibera di Giunta per firmare un accordo con la Regione Toscana, che prevede il cofinanziamento di una passerella ciclopedonale sul rio di Rigutino. La Regione investirà una somma che, secondo quanto richiesto, dovrebbe arrivare a 150 mila euro. Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova passerella nel quartiere di Rigutino.

Il consigliere: "Le risorse che il Comune non dovrà più sostenere grazie al finanziamento regionale vengano reinvestite a Rigutino e nelle frazioni del circondario” Con una delibera di Giunta il Comune di Arezzo ha approvato lo schema di accordo con la Regione Toscana per il cofinanziamento della nuova passerella ciclopedonale sul rio di Rigutino. L’intervento ha un costo complessivo di circa 173 mila euro, di cui 150mila coperti dal contributo della Regione Toscana, con conclusione dei lavori prevista entro ottobre 2026. “La priorità - osserva la nota Pd - non può che essere la sicurezza della SR71 nel centro abitato di Rigutino, dove da anni i residenti sono costretti a convivere con una strada trafficata e pericolosa, teatro di numerosi incidenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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