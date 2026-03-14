Passerella di Rigutino Gallorini | Bene il contributo della Regione Ora il Comune reinvesta 150.000 euro sulla frazione

Il Comune di Arezzo ha approvato una delibera di Giunta che approva uno schema di accordo con la Regione Toscana per il cofinanziamento di una nuova passerella ciclopedonale sul rio di Rigutino. Gallorini ha commentato positivamente il contributo regionale e ha annunciato che il Comune reinvestirà 150.000 euro sulla frazione. La decisione riguarda un progetto di infrastruttura locale.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Con una delibera di Giunta il Comune di Arezzo ha approvato lo schema di accordo con la Regione Toscana per il cofinanziamento della nuova passerella ciclopedonale sul rio di Rigutino. L’intervento ha un costo complessivo di circa 173 mila euro, di cui 150.000 coperti dal contributo della Regione Toscana, con conclusione dei lavori prevista entro ottobre 2026. Per questo il consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Gallorini osserva: “La richiesta all’amministrazione comunale è semplice: le risorse che il Comune non dovrà più sostenere grazie al finanziamento regionale vengano reinvestite a Rigutino e nelle frazioni del circondario”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passerella di Rigutino, Gallorini: “Bene il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta 150.000 euro sulla frazione” Articoli correlati Passerella a Rigutino finanziata dalla Regione, Gallorini (Pd): "Ora il Comune investa qui 150mila euro"Il consigliere: "Le risorse che il Comune non dovrà più sostenere grazie al finanziamento regionale vengano reinvestite a Rigutino e nelle frazioni... Leggi anche: Contributo da 150 mila euro per l’Asp: il primo ecografo è operativo al San Giacomo d'Altopasso Una raccolta di contenuti su Passerella di Rigutino Gallorini Bene... Temi più discussi: Passerella di Rigutino, Gallorini: Bene il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta 150.000 euro sulla frazione; Passerella ciclopedonale sul rio di Rigutino, dalla Regione 150mila euro per l’opera; Manutenzione urbana e visione della città, il punto di Azione Arezzo; Al Teatro di Cavriglia arriva Filippo Paci, life & mental coach. Passerella a Rigutino finanziata dalla Regione, Gallorini (Pd): Ora il Comune investa qui 150mila euroIl consigliere: Le risorse che il Comune non dovrà più sostenere grazie al finanziamento regionale vengano reinvestite a Rigutino e nelle frazioni del circondario ... arezzonotizie.it Passerella a Rigutino, Pd: Alle porte del 2026, non servono più promesse, ma atti concretiArezzo, 3 dicembre 2025 – Sono passati due anni dalla demolizione, il 30 novembre 2023, del ponte che collegava via della Stazione alla zona di Nocetella. Un ponte da sempre utilizzato come ... lanazione.it Rigutino, novità per la passerella demolita. Sarà ricostruita insieme alla Regione Toscana - facebook.com facebook