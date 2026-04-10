L’arte come ponte tra Napoli e il mondo | protagonista il critico Pasquale Lettieri

L'ultima puntata del format internazionale Fast News Platform, condotto da Antonio Nesci, ha visto come protagonista il critico d'arte Pasquale Lettieri. La trasmissione ha collegato diverse parti del mondo, portando in evidenza un percorso tra arte, spiritualità e identità culturale. L'evento ha rappresentato un collegamento tra Napoli e il resto del mondo attraverso il linguaggio universale dell'arte.

Un viaggio tra arte, spiritualità e identità culturale globale. È quello andato in scena nell’ultima puntata del format internazionale Fast News Platform, condotto da Antonio Nesci, con collegamenti da più parti del mondo. Ospite centrale della serata il critico d’arte Pasquale Lettieri, figura di riferimento nel panorama artistico contemporaneo e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. In collegamento dall’Argentina la professoressa Liliana Di Masi, mentre è mancato, per un impegno improvviso, il consueto contributo da New York di Attilio Carbone. Al centro del dibattito, una riflessione profonda sul ruolo dell’arte nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - L’arte come ponte tra Napoli e il mondo: protagonista il critico Pasquale Lettieri “L’Approfondimento”, il salotto globale de La Prima Pagina: Pasquale Lettieri super ospite del venerdìVenerdì 10 aprile alle ore 19:30 (CET) torna l’appuntamento con “L’Approfondimento”, il format audio-video di punta del Gruppo editoriale... Primavera ad Arte: al Museo Kronos musica e degustazione tra arte e tradizione pasqualeSabato 28 marzo, a partire dalle ore 15, il museo ospiterà il “Concerto per un solo strumento”, un’esperienza musicale itinerante che accompagnerà i...