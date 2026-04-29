Partiti da Verona due mezzi Amia a sostegno della popolazione Ucraina

Due mezzi dell’azienda di trasporto pubblico partiti da Verona sono stati inviati in Ucraina per supportare la popolazione locale. Dalla sede di via Avesani, i veicoli sono arrivati a Medyka, una città ucraina, e successivamente sono stati trasferiti al municipio di Chortkiv. L’iniziativa è stata organizzata per fornire aiuti alla comunità ucraina in risposta a esigenze specifiche.

Da Verona all’Ucraina, la solidarietà viaggia su più ruote e dalla sede Amia di via Avesani arriva dritta alla città ucraina di Medyka per proseguire poi al municipio Enterprise “Blahoustriy” del Chortkiv City Council. È il lungo viaggio che hanno percorso due automezzi Amia, per anni utilizzati.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, Fondazione Cdp coordina nuova iniziativa di solidarietà per popolazione ucraina Partiti da Bergamo i primi 7 generatori d’energia destinati all’UcrainaLa raccolta è promossa dall’Associazione Zlaghoda ODV di Bergamo, attiva fin dall’inizio del conflitto nell’organizzazione di aiuti umanitari... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: L'inchiesta sugli arbitri: da Verona un esposto per la partita Inter-Hellas del 6 gennaio 2024; Sfida aperta per eleggere il nuovo Consiglio della Provincia di Verona: sono due le liste in campo; Spari dall'auto contro ciclisti e persone in scampagnata sui Colli Euganei, denunciati due 18enni. I colpi partiti da un fucile da softair; Messina: partito il progetto GenerArti 2 all’I.I.S. Verona Trento-Majorana. Telearena. . Sono partiti di notte in pullman da Verona alla volta del Brennero, per partecipare alla grande mobilitazione nazionale promossa da Coldiretti. Migliaia di agricoltori da tutta Italia hanno lasciato le loro aziende per far sentire la propria voce in difes - facebook.com facebook