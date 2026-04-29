Partiti da Verona due mezzi Amia a sostegno della popolazione Ucraina

Da veronasera.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due mezzi dell’azienda di trasporto pubblico partiti da Verona sono stati inviati in Ucraina per supportare la popolazione locale. Dalla sede di via Avesani, i veicoli sono arrivati a Medyka, una città ucraina, e successivamente sono stati trasferiti al municipio di Chortkiv. L’iniziativa è stata organizzata per fornire aiuti alla comunità ucraina in risposta a esigenze specifiche.

Da Verona all’Ucraina, la solidarietà viaggia su più ruote e dalla sede Amia di via Avesani arriva dritta alla città ucraina di Medyka per proseguire poi al municipio Enterprise “Blahoustriy” del Chortkiv City Council. È il lungo viaggio che hanno percorso due automezzi Amia, per anni utilizzati.🔗 Leggi su Veronasera.it

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