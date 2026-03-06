Partiti da Bergamo i primi 7 generatori d’energia destinati all’Ucraina

Mercoledì sono partiti da Bergamo sette generatori elettrici destinati all’Ospedale Civile di Kherson in Ucraina. I dispositivi sono stati raccolti nell’ambito di una campagna di solidarietà rivolta alla popolazione ucraina, che sta affrontando problemi legati al freddo e alla mancanza di energia. I generatori sono stati consegnati per essere utilizzati nelle strutture sanitarie della regione.

La raccolta è promossa dall’Associazione Zlaghoda ODV di Bergamo, attiva fin dall’inizio del conflitto nell’organizzazione di aiuti umanitari destinati alla popolazione: andranno all’ospedale di Kherson Sono partiti mercoledì per l’Ucraina con destinazione l’Ospedale Civile di Kherson, i primi generatori elettrici raccolti a Bergamo nell’ambito della campagna avviata per sostenere la popolazione ucraina alle prese con l’emergenza freddo e le gravi difficoltà legate alla carenza di energia. La raccolta è promossa dall’Associazione Zlaghoda ODV di Bergamo, attiva fin dall’inizio del conflitto nell’organizzazione di aiuti umanitari destinati alla popolazione ucraina, ed è stata avviata a seguito dell’appello lanciato nelle scorse settimane dalla sindaca di Bergamo Elena Carnevali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Partiti per l’Ucraina i primi generatori raccolti a Bergamo Leggi anche: Ucraina, donati 4mila euro per i generatori di energia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Partiti da Bergamo i primi 7 generatori.... Temi più discussi: Partiti per l’Ucraina i primi generatori raccolti a Bergamo; A Seriate un evento per lanciare il partito di Vannacci. Dall'ex generale un videomessaggio; Al via il ponte aereo di Msc per riportare in Italia 563 connazionali; Lo stabilicum e la democratura dei partiti. Partiti da Bergamo i primi 7 generatori d’energia destinati all’UcrainaLa raccolta è promossa dall’Associazione Zlaghoda ODV di Bergamo, attiva fin dall’inizio del conflitto nell’organizzazione di aiuti umanitari destinati alla popolazione: andranno all'ospedale di Khers ... bergamonews.it Partiti per l’Ucraina i primi generatori raccolti a BergamoL’iniziativa organizzata dall’associazione Zlaghoda. Gli strumenti raccolti a Bergamo in viaggio verso l’ospedale di Kherson. ecodibergamo.it Bergamo Tornei. . Intervista a Thomas dei @dackelfc dopo il pareggio contro Tramonto Futsal #bergamotornei #asibergamo #futsalbergamo #futsal #futsallovers - facebook.com facebook