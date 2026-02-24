Ucraina Fondazione Cdp coordina nuova iniziativa di solidarietà per popolazione ucraina

La Fondazione Cdp ha avviato una nuova iniziativa di solidarietà per aiutare gli ospedali ucraini, in risposta alla crisi causata dall'invasione russa. La causa deriva dalla necessità di migliorare le strutture sanitarie colpite dal conflitto, con un focus particolare sull'acquisto di apparecchiature diagnostiche. Diverse aziende e fondazioni italiane hanno deciso di partecipare, contribuendo con fondi e risorse. La collaborazione mira a rafforzare le capacità di assistenza sanitaria nel Paese.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - In occasione del quarto anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina, Fondazione Cdp, l'ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, sta coordinando un progetto volto all'acquisto di apparecchiature diagnostiche per gli ospedali ucraini al quale hanno aderito diverse aziende e fondazioni italiane. I macchinari, destinati ai reparti materno-infantili, saranno consegnati a strutture situate in aree particolarmente colpite dagli attacchi russi. All'iniziativa, si legge in una nota di Fondazione Cdp, presieduta da Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, collaborano il Dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno reso disponibili le apparecchiature.

