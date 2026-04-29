Partite categoria ruolo | quanto e come guadagnano gli arbitri italiani

Gli arbitri italiani di calcio ricevono una retribuzione stabilita in base alla categoria e alla partita che dirigono. La paga varia a seconda del livello della competizione e del ruolo svolto durante l'incontro. Per ogni partita, gli arbitri percepiscono un compenso che include anche eventuali indennità aggiuntive. Le cifre vengono definite da organismi ufficiali e aggiornate periodicamente, riflettendo le diverse responsabilità e l’importanza delle competizioni.

Per gli arbitri di Serie A funziona un po’ come per gli alunni a scuola. Ci sono amicizie e antipatie, ma c’è un fattore principale che fa scattare veleni e litigi: i voti. Nella nostra classe dirigente arbitrale il meccanismo è grossomodo lo stesso. Il professore è un osservatore della Figc che, ad ogni partita, guarda i replay delle azioni salienti e scrive una pagella. Con tanto di valutazioni e giudizi. Il voto può andare da 8,70, ovvero eccellente, a 8,20 (insufficiente). A tutto ciò, però, c’è una conseguenza. Una buona prestazione probabilmente garantirà all’arbitro di essere richiamato per il weekend successivo, mentre in caso di errori o sviste si può incorrere in uno stop.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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