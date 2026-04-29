Gli arbitri di Serie A, pur non essendo professionisti, percepiscono stipendi elevati. Con una presenza costante negli incontri e un curriculum di rilievo, alcuni possono arrivare a guadagnare oltre 150 mila euro lordi all'anno. La loro retribuzione comprende una base fissa e dei gettoni per ogni partita arbitrata, e il livello di compenso varia in base all’esperienza e alle presenze stagionali.

Non sono professionisti ma si comportano come tali, arrivano a guadagnare oltre 150mila euro (lordi) a stagione se scendono in campo con continuità e hanno un curriculum ricco. Ecco cosa c’è nella busta paga – termine improprio perché non sono dipendenti dell’AIA – dei fischietti italiani. Cifre legate al rendimento e alle decisioni degli organi tecnici perché la somma portata a casa alla fine dell’anno è strettamente legata al numero e alla qualità di presenze in campo o nella sala Var di Lissone. Soldi che spiegano, non giustificano, il clima di tutti contro tutti che da sempre attraversa il mondo arbitrale. Chi sbaglia paga, non solo metaforicamente.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fisso e gettoni, quanto guadagnano gli arbitri in Serie A

QUANTO GUADAGNANO GLI ARBITRI DI SERIE A #calcio #seriea

Notizie correlate

Quanto guadagnano gli arbitri di Serie A: il peso dei votiL’inchiesta della Procura di Milano ha squarciato il velo di riservatezza che storicamente avvolge l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), rivelando...

Quanto guadagnano gli arbitri in Serie A: compensi, sistema di voti e il caso Rocchi? In Sintesi Il sistema arbitrale italiano è una macchina finanziaria e meritocratica complessa, recentemente finita sotto la lente della Procura di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Quanto guadagnano gli arbitri in Serie A, il sistema che lega voti e compensi da migliaia di euro; Caso Rocchi, chi sbaglia paga e una designazione vale 4mila euro: i conti in tasca agli arbitri; Quanto guadagnano gli arbitri in Serie A: compensi, sistema di voti e il caso Rocchi; Quanto guadagna un arbitro di calcio in Italia: stipendio, compensi e differenze tra Serie A e dilettanti.

Fisso e gettoni, quanto guadagnano gli arbitri in Serie AViaggio nelle buste paga dei fischietti italiani, tra compensi fissi e gettoni presenza: arrivano a prendere fino a 160mila euro lordi. Troppi? Meno di un terzo portiere di un top club e nella media d ... panorama.it

Mutui, quanto si risparmia e cosa conviene fare a giugno con il tasso variabile che torna più conveniente del fissoA giugno i mutui a tasso variabile tornano più convenienti del fisso e caleranno ancora con i prossimi ribassi del costo del denaro della Bce. Le richieste di finanziamenti balzano del 37% a maggio ... milanofinanza.it

TERMINE EVENTO: A10 - SAVONA - VENTIMIGLIA Cantiere Programmato fisso con chiusura della corsia di Sorpasso in direzione Italia tra Feglino e Spotorno dal km 58+000 al km 56+500 fino alle ore 06:00 del 29-04-2026 per ISPEZIONI OPERE D'ARTE. In - facebook.com facebook

Il politico canadese è ormai ospite fisso dei recap Instagram di Katy Perry e, tra una foto in abiti eleganti, un weekend sulla neve e selfie, i due sembrano più felici che mai x.com