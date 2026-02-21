Sport e diritto al gioco | presentato all' istituto Dalla Chiesa di Partinico il libro Chi vive d' amore | il cannoniere
Si è svolto presso l’Istituto tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico, diretto dal dirigente scolastico Angelo Nasca, l’evento culturale dedicato alla presentazione del volume “Chi vive d’amore. Il cannoniere” di Massimo Proietto e Antonio Barracato, coordinato dal professore Rosario Riccobono, trasformando un momento editoriale in una riflessione articolata su sport, resilienza, diritti dell’infanzia e cittadinanza attiva. L’iniziativa ha rappresentato una rarità nel panorama scolastico regionale: un modello di scuola capace di integrare letteratura, educazione civica, scienze motorie, musica, poesia, inclusione e solidarietà concreta in un unico progetto coerente e partecipato, dimostrando come l’istituzione scolastica possa ancora essere presidio culturale autentico e generatore di senso per il territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
