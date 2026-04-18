Ventennale di Horti Tergestini | la partenza è col botto folla a San Giovanni

Da triesteprima.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il ventesimo anniversario, Horti Tergestini ha attirato molte persone al parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, dove si svolge la tradizionale mostra mercato dedicata a fiori, piante e artigianato. La giornata ha visto una grande partecipazione di visitatori, confermando l’interesse verso questo evento che ogni anno anima la zona. La manifestazione si svolge nel parco, invitando il pubblico a esplorare le bancarelle e le esposizioni.

Grande affluenza di pubblico e visitatori alla ventesima edizione di Horti Tergestini, la grande mostra mercato di fiori, piante e artigianato che come di consueto ha invaso il parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Tra stand floreali, aperitivi sotto il glicine e qualche venditore.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Horti Tergestini festeggia i primi 20 anni: tutti gli eventi in programma a San GiovanniLa cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, che da quasi cinquant’anni si prende cura del verde e delle persone attraverso il verde,...

Leggi anche: Horti Tergestini, grande flamenco, osmize e il festival che celebra gli oceani: gli eventi da non perdere nel weekend

Una raccolta di contenuti

ventennale di horti ventennale di horti tergestiniA Trieste la ventesima edizione della mostra mercato Horti TergestiniFesteggia quest'anno l'edizione numero venti la manifestazione Horti Tergestini, dedicata a fiori e spazi verdi, allestita al parco di San Giovanni a Trieste, organizzata dalla cooperativa sociale Agr ... ansa.it

Con Horti Tergestini al via la mostra mercato di piante e arrediAl via oggi la 19/a edizione di Horti Tergestini, la rassegna di piante e fiori promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e curata da Lili Soldatich. Ospitata nel Parco di San ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.