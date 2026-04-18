Ventennale di Horti Tergestini | la partenza è col botto folla a San Giovanni
Per il ventesimo anniversario, Horti Tergestini ha attirato molte persone al parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, dove si svolge la tradizionale mostra mercato dedicata a fiori, piante e artigianato. La giornata ha visto una grande partecipazione di visitatori, confermando l’interesse verso questo evento che ogni anno anima la zona. La manifestazione si svolge nel parco, invitando il pubblico a esplorare le bancarelle e le esposizioni.
Grande affluenza di pubblico e visitatori alla ventesima edizione di Horti Tergestini, la grande mostra mercato di fiori, piante e artigianato che come di consueto ha invaso il parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Tra stand floreali, aperitivi sotto il glicine e qualche venditore.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Una raccolta di contenuti
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