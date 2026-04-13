La morte di Klinghoffer apre il Maggio | Guadagnino porta in scena il capolavoro di Adams

Il Maggio musicale ha aperto con la messa in scena dell'opera di Adams, diretta da Guadagnino. La rappresentazione si basa sulla vicenda legata alla morte di Klinghoffer, un evento che ha segnato profondamente il racconto. L’opera, presentata per la prima volta più di trent’anni fa, continua a coinvolgere il pubblico grazie alla sua capacità di mettere in discussione le percezioni e di suscitare riflessioni senza ricorrere a semplificazioni.