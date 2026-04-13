La morte di Klinghoffer apre il Maggio | Guadagnino porta in scena il capolavoro di Adams
Il Maggio musicale ha aperto con la messa in scena dell'opera di Adams, diretta da Guadagnino. La rappresentazione si basa sulla vicenda legata alla morte di Klinghoffer, un evento che ha segnato profondamente il racconto. L’opera, presentata per la prima volta più di trent’anni fa, continua a coinvolgere il pubblico grazie alla sua capacità di mettere in discussione le percezioni e di suscitare riflessioni senza ricorrere a semplificazioni.
È un'opera che sfugge alle categorie, che non si lascia ridurre a nessuna etichetta comoda, e che da più di trent'anni continua a interrogare chiunque la ascolti con la forza silenziosa delle cose autenticamente grandi. The Death of Klinghoffer di John Adams è teatro, è musica, è danza, è.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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