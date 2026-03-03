' Che cavolo vuoi | degustazione a tema' da Scialari

A marzo, il ristorante Scialari propone una nuova serie di degustazioni dedicate ai temi stagionali. La prossima iniziativa si intitola “Che cavolo vuoi?” e si concentra sull’uso del cavolo, un ortaggio noto per le sue proprietà antiossidanti e antitumorali. La chef del locale presenterà diverse creazioni culinarie che valorizzano questo ingrediente, offrendo ai clienti un’esperienza gastronomica diversa dal solito.

Degustazione di Carnevale da ScialariCarnevale è quasi alle porte e da Scialari hanno intenzione di festeggiarlo con colori, allegria e quei sapori intramontabili.

