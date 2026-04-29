UE il Parlamento europeo chiede una legge sullo stupro basata sul consenso

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con 447 voti favorevoli, 160 contrari e 43 astensioni. La richiesta è rivolta alla Commissione Ue e mira a introdurre una normativa sullo stupro che si basi sull'assenza di consenso. La decisione segue un dibattito in aula e riflette una volontà di modificare le leggi attualmente in vigore nella Unione Europea.

Il Parlamento europeo ha approvato con 447 voti favorevoli, 160 contrari e 43 astensioni una risoluzione che invita la Commissione Ue a introdurre una normativa sullo stupro fondata sull’assenza di consenso. La proposta mira a integrare la direttiva del 2024 contro la violenza sulle donne, allineando le legislazioni nazionali alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Ue nel 2023. Gli eurodeputati chiedono agli Stati membri di superare le definizioni basate su violenza o coercizione e di adottare standard comuni, garantendo maggiore tutela alle vittime. Nel testo si precisa che il consenso non può essere dedotto da silenzio, mancata resistenza, precedenti relazioni o esperienze passate.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - UE, il Parlamento europeo chiede una legge sullo stupro basata sul consenso È ora che la legislazione UE definisca lo stupro sulla base dell assenza di consenso affermano gli e Notizie correlate L’Europarlamento chiede una legge Ue sullo stupro basata sull’assenza di consenso. La destra italiana si spaccaIl Parlamento europeo chiede di inserire nella normativa Ue la definizione di stupro basata sull’assenza di consenso, come previsto dalla convenzione... Stupro, la relazione approvata in Ue: “Serve definizione comune tra gli Stati basata sul consenso”Mentre l’Italia si è impantanata nelle polemiche sul ddl Bongiorno e il rifiuto della maggioranza di inserire il concetto di “consenso” nel reato di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prime norme UE per proteggere cani e gatti da maltrattamenti | Attualità | Parlamento europeo; Ue, il Parlamento Europeo rilancia sul bilancio 2028-34: risorse più alte del 10% e Recovery ripagato a parte; La Commissione UE intende modernizzare l’iter legislativo europeo: Leggi più chiare e semplici; Il Parlamento europeo chiede 200 miliardi di euro in più per il bilancio Ue. Bilancio pluriennale Ue, il Parlamento vota per un aumento all’1,27% del contributo degli StatiFuori dal quadro finanziario i rimborsi del Pnrr. No del Parlamento alla proposta (anche italiana) di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche ... repubblica.it Stupro, il Parlamento Ue chiede una legge che tenga conto del consensoVannacci e gli eurodeputati di FdI si oppongono, FI vota a favore insieme al centrosinistra e la Lega si astiene. Bongiorno: «La mia proposta è ancora più attuale» ... avvenire.it "Il Parlamento europeo ha approvato nuove regole che obbligano la microchippatura di cani e gatti, ma anche misure per fermare pratiche dannose e il traffico illegale. Le modifiche però non entreranno in vigore subito. Per l'applicazione concreta però ci vorr - facebook.com facebook Il voto del Parlamento europeo va nella direzione opposta rispetto al Ddl Bongiorno sulla violenza sessuale, che non introduce il principio del consenso esplicito e prevede elementi che spostano il focus sulla vittima anziché sull’aggressore. x.com