La consegna ufficiale dell’UNIPdR 125:2022 conferma standard orientati all’inclusione e alla sostenibilità, dove la centralità delle persone e la valorizzazione dei talenti assumono un ruolo centrale. L’esito certificativo viene presentato non come semplice riconoscimento formale, ma come attestazione di un impegno concreto verso atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e comunità, con una prospettiva di crescita partecipata e responsabile. La certificazione UNIPdR 125:2022 rafforza una visione in cui la centralità delle persone, la valorizzazione dei talenti e l’etica guidano la crescita dell’intero movimento. L’iniziativa si inserisce in un... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fipav certificata UNI/PdR 125:2022, un traguardo che va oltre il riconoscimento formale

