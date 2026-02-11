Gli studenti del Manzoni hanno ricevuto un premio per il loro lavoro su un nuovo e-book dedicato alla strage di Vergarolla. Il libro racconta il dolore di un padre e il suono della spiaggia quel giorno, attraverso la storia del dottor Geppino Micheletti. La vicenda rivive nelle pagine scritte dai ragazzi, che hanno approfondito un episodio ancora aperto.

“Il grido della spiaggia, il dolore di un padre“ è un e-book sulla vicenda del dottor Geppino Micheletti. Lo ha scritto e illustrato Marco Petrelli con la collaborazione dei compagni Giulia Chinzi, Merola Saloma, Masoud Emad e Sofia Thambirajah. Il lavoro è stato premiato da Regione Lombardia, che aveva lanciato il concorso “La strage di Vergarolla: la prima strage di innocenti della storia dell’Italia Repubblicana. 18 agosto 1946-18 agosto 2026. Nell’ottantesimo anniversario“. "Ho 13 anni, vivo a Cologno e frequento la terza media. Mi sono avvicinato alla storia dei territori giuliano-dalmati grazie a un testimone dell’associazione Anvgd di Milano, che è venuto nella mia classe a raccontare il suo vissuto e ci ha aiutato a comprendere un lato della storia italiana che non è trattata nei libri". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un libro sulla strage di Vergarolla. Premiati gli studenti del Manzoni

