Giornata del mare a Vasto gli studenti premiati in Comune

A Vasto si è svolta la giornata del mare, durante la quale sono stati premiati gli studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto “La Giornata del Mare”. Gli attestati di partecipazione sono stati consegnati nel municipio della città, coinvolgendo le classi che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e supportata dall’Ufficio Circondariale Marittimo e dalla Marina Militare.

Hanno partecipato al progetto le classi dell'anno scolastico 20242025 1ª D e 1ª G della scuola secondaria di primo grado Paolucci;