Il parco Oltremare annuncia l'apertura di due nuovi ingressi, Ronny e Rocket, entrambi pappagalli di specie diverse. Ronny è un maschio di Ara ararauna, mentre Rocket è una femmina di Ara severa. La riapertura del parco è prevista per aprile, mentre la famiglia di pappagalli si amplia con l’arrivo di questi nuovi esemplari.

Due nuove storie prendono il volo a Oltremare 2.0. Ronny e Rocket sono pronti a conquistare il pubblico dalla riapertura del 2 aprile Due nuovi ingressi nella grande famiglia sociale dei pappagalli di Oltremare 2.0. Si chiamano Ronny, maschio Ara ararauna, e Rocket, femmina Ara severa. L’arrivo di questi due esemplari segna un nuovo passo avanti nei programmi di socializzazione e sviluppo finalizzati al benessere animale, oltre a scandire la riapertura al pubblico del parco, programmata per il 2 aprile prossimo. Il primo esemplare è Ronny (Ara ararauna). Nato il 30 giugno 2025, è entrato a far parte della famiglia di Oltremare 2.0 all’età di tre mesi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - La famiglia di Oltremare si allarga. Il parco accoglie due nuovi ingressi e si prepara alla riapertura di aprile

Articoli correlati

Quattrozampeinfiera, ad aprile alla Mostra d’Oltremare due giorni dedicati a cani e gattiCani, gatti e proprietari pronti a invadere la Mostra d’Oltremare per un fine settimana interamente dedicato al mondo animale.

Il sindaco Basile accoglie Andrea Corica in squadra: nuovi ingressi in vista delle elezioniOggi Messina ha visto un nuovo ingresso nella squadra a sostegno del sindaco Federico Basile.

Una raccolta di contenuti su La famiglia di Oltremare si allarga Il...

Temi più discussi: La famiglia di Oltremare si allarga. Il parco accoglie due nuovi ingressi e si prepara alla riapertura del 2 aprile; Due nuovi esemplari di Pappagalli Ara a Oltremare; RICCIONE: Oltremare 2.0, arrivati Ronny e Rocket, due esemplari di pappagallo ara; Colmare il divario, scegliere la pace.

Pasqua in Riviera Romagnola: tre parchi per divertimento e scoperta in famigliaItalia in Miniatura, Oltremare 2.0 e Acquario di Cattolica aprono la stagione 2026 con novità, percorsi interattivi e promozioni per bambini e famiglie ... altarimini.it

A Pasqua riaprono i parchi a tema Costa Edutainment in RomagnaFonte: Qualitytravel.it. I parchi Costa Edutainment Italia in Miniatura, Oltremare 2.0 e Acquario di Cattolica, fanno una... L'articolo originale, consultabile qui A Pasqua riaprono i parchi a tema Co ... msn.com

TRE GIORNI INDIMENTICABILI ALLA MOSTRA D'OLTREMARE! Il Centro Studi Bravo ha vissuto un’esperienza STRAORDINARIA partecipando alla TERZA EDIZIONE di @futuriamo_official , un importante evento dedicato all'orientamento, alla formazion - facebook.com facebook