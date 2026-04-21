Versilfood avvia l' ampliamento del polo produttivo di Camaiore

Oggi sono iniziati i lavori di ampliamento del polo produttivo di Versilfood a Camaiore. L’intervento riguarda un’area legata alla produzione di funghi e prevede l’aumento degli spazi destinati alle attività industriali. La realizzazione di questa struttura mira a incrementare la capacità produttiva dell’azienda, che ha deciso di investire in questa fase per supportare un eventuale sviluppo futuro delle operazioni.

Prendono oggi il via i lavori di ampliamento del polo produttivo di Versilfungo S.p.AVersilfood a Camaiore: un intervento strategico con cui l'azienda punta a rafforzare la propria capacità industriale e ad accompagnare una nuova fase di crescita. Specializzata nella selezione, lavorazione e confezionamento di funghi, frutti e ortaggi, Versilfood che quest'anno festeggia il quarantennale di attività, ha costruito nel tempo il proprio posizionamento su un principio chiaro: la massima attenzione alla qualità della materia prima e alla cura di ogni fase della filiera, con l'obiettivo di preservare integrità, gusto e caratteristiche organolettiche dei prodotti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Versilfood avvia l'ampliamento del polo produttivo di Camaiore Notizie correlate Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo polo produttivo RaiCon la posa simbolica della prima pietra, è partito nell’area dell’ex-Fiera Milano il cantiere per la realizzazione del nuovo Centro di produzione... Accumulo energetico in Europa: boom del 50% previsto nel 2026, l’Italia secondo mercato e polo produttivo in crescita.L’Accumulo Energetico Ridisegna il Mercato Europeo: Boom del 50% nel 2026 Il mercato dell’accumulo energetico a batterie in Europa è destinato a una...