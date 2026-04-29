Parco in festa a Masiera continua con la seconda parte del programma

A Masiera di Bagnacavallo, il festival “Parco in Festa” prosegue con la seconda serie di eventi, dopo le giornate del 24 e 25 aprile. Da giovedì 30 aprile fino a domenica 3 maggio, ci saranno nuove attività e iniziative nel parco della località, proseguendo il programma avviato all’inizio della settimana. La manifestazione coinvolge la comunità locale con appuntamenti che si svolgono nello spazio pubblico all’aperto.

Dopo le giornate del 24 e 25 aprile, “Parco in Festa” torna a Masiera di Bagnacavallo con nuovi appuntamenti in programma da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio. La manifestazione, organizzata da Anpi Bagnacavallo e associazione L’Olmo con il patrocinio del Comune, si svolge al Parco del Senio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Bagnacavallo, a Masiera torna "Parco in Festa" tra memoria, musica e solidarietàPartirà il 24 aprile e si allungherà fino al 3 maggio la nuova edizione di “Parco in Festa” a Masiera di Bagnacavallo. Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bagnacavallo: Parco in Festa a Masiera, dal 30 aprile al 3 maggio la seconda parte del programma; Bagnacavallo, a Masiera torna Parco in Festa tra memoria, musica e solidarietà; Festa della Liberazione al Parco Sangalli; Al Parco della Provianda si celebra ancora la democrazia con È Festa d’Aprile. Bagnacavallo, Parco in Festa a Masiera: programma dal 30 aprile al 3 maggioDopo le giornate del 24 e 25 aprile, torna a Masiera di Bagnacavallo Parco in Festa, con la seconda parte del programma in calendario dal 30 aprile al 3 ... ravennanotizie.it Bagnacavallo: Parco in Festa a Masiera, dal 30 aprile al 3 maggio la seconda parte del programmaDopo le giornate del 24 e 25 aprile, Parco in Festa torna a Masiera di Bagnacavallo con nuovi appuntamenti in programma da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio. La manifestazione, organizzata da An ... ravenna24ore.it Liratv. . Salerno in Flora 2026: natura, gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti "Al Parco Pinocchio dall'1 al 3 maggio" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #Coldiretti #eseiprotagonista #biodiversità #gusto #natura #parcoPinocchio #Salerno # - facebook.com facebook È stato fermato l’uomo che il 25 aprile ha sparato contro una coppia di attivisti dell’Anpi nei pressi di parco Schuster, a Roma con una pistola ad aria compressa. Si tratta di un giovane di 21 anni, vicino alla comunità ebraica di Roma. L’abitazione del ragazzo x.com