Cantieri anche a Ostia Anas | Partiamo il 18 giugno con il Parco del Mare

A Ostia, i lavori pubblici continuano con l’avvio di nuovi cantieri programmati dall’Anas, che ha annunciato l’inizio dei lavori al Parco del Mare previsto per il 18 giugno. Nonostante il termine del Giubileo, le attività di cantiere proseguono nella città, coinvolgendo diverse aree e interventi infrastrutturali. La presenza di operai e mezzi pesanti rende evidente l’intenzione di portare avanti i lavori senza interruzioni.

Il Giubileo si è concluso ormai da un pezzo ma nella Capitale i cantieri non si fermano. Anas, ad esempio, oltre a seguire il Ponte dei Congressi è stata scelta come soggetto attuatore per il progetto del « Parco del Mare », il piano di riqualificazione di 7,4 chilometri del lungomare di Ostia finanziato con oltre 53 milioni complessivi (tra risorse di Roma Capitale e quelle erogate dalla Regione Lazio). Quest'estate partiranno i primi lavori. Ad annunciarlo, con una punta d'orgoglio, è l'ingegnere Marco Moladori, responsabile della Struttura territoriale Lazio di Anas. Anas si sposta al mare? «Credo che il senso del "metodo Giubileo" sia che le grandi opere sono di tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dune, un nuovo lungomare e 15 piazze attrezzate: cosa prevede (e in quali tempi) il Parco del Mare di Ostia. Ostia, 9 febbraio 2026 – Oltre 7,4 chilometri di lungomare riqualificato, 9,5 chilometri di nuovi percorsi pedonali, 15 piazze attrezzate e un nuovo...

