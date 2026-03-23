Ostia addio sosta selvaggia con il Parco del mare | ma parcheggi e viabilità vanno approfondite

Il governatore Rocca ha incontrato Gualtieri per approfondire questioni legate alla viabilità e ai posteggi che, il progetto, cancella L’avvio del primo lotto di lavori è previsto per il prossimo giugno ma, ad oggi non tutti i nodi legati al “Parco del mare” sono stati risolti. Il progetto che modificherà il lungomare di Ostia, rendendolo più verde grazie all’introduzione di 200 mila piante e alla rimozione di 150mila metri quadrati di pavimentazione, sottrae spazio alle auto. E’ un effetto voluto, perché di fatto si vanno a creare 9,5 chilometri di percorsi pedonali. Però c’è chi ancora non è convinto sulle conseguenze che, questa trasformazione, potrà determinare sul piano della viabilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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