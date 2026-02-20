Asp del Forlivese la Fp Cgil pronta al confronto | Servono risposte immediate

L'Asp del Forlivese è al centro di una richiesta di intervento immediato da parte della Fp Cgil, dopo le recenti criticità emerse. La sigla sindacale denuncia che le attuali condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori richiedono risposte concrete e azioni immediate. La Fp Cgil invita le istituzioni a intervenire senza ulteriori ritardi, puntando a migliorare le condizioni di chi opera nell’ente. In vista di un possibile confronto, la rappresentanza sindacale si prepara a chiedere soluzioni tangibili che proteggano i diritti di tutti.

“Vengano fatte delle scelte concrete per la tutela e per il rafforzamento dell’Asp, che devono avere al centro la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ente”. Anche la Fp Cgil di Forlì-Cesena, attraverso il referente Glauco Giorgetti, interviene sulle voci che da giorni aleggiano intorno all’Asp del Forlivese, riguardanti soprattutto l’introduzione della figura del direttore dell’azienda. Per questo la Fp Cgil chiede “una risposta immediata su una reale ed efficace manutenzione delle 5 sedi ove attualmente si sviluppa l'attività dell'Asp, con particolare attenzione alle strutture di Predappio Alta e Dovadola, dove vi sono maggiori criticità; l’attenzione ai turni, ai carichi di lavoro e alla tutela della salute e sicurezza; e un trattamento al salario accessorio adeguato per intervenire anche sul problema delle carenze degli organici”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Fp Cgil: indennità “salute-vita” per i vigili del fuoco e risposte ai familiari delle vittime

Leggi anche: Asp, seduta sindacale senza la Fp Cgil: scoppia il caso sugli incarichi di funzione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.