La Juventus Next Gen ha annunciato i convocati per la partita contro il Pontedera. Nella lista ufficiale di Brambilla figurano anche Oboavwoduo e Licina, alla loro prima chiamata in seconda squadra. La trasferta si svolgerà in provincia di Pisa e i giocatori sono pronti a scendere in campo. La squadra si prepara per l'impegno in campionato con alcuni giovani alla prima esperienza.

Vlahovic Juve, la posizione dell’attaccante è molto chiara. Questi due club ci hanno provato con il serbo, ma. Vlahovic è tornato: allenamento parzialmente in gruppo per il serbo. Dal rientro in campo al discorso rinnovo, dentro al momento del 9 della Juventus Alisson Juve, il brasiliano è la grande suggestione per la porta. Le novità sul futuro dei pali bianconeri Douglas Luiz Juve, le novità sul possibile riscatto dell’Aston Villa. Cosa filtra dalla Continassa Calciomercato Juve LIVE: chi resta e chi parte in estate. Spunta il nome di Malen Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina…. La lista ufficiale di Brambilla

Juventus Next Gen, i convocati per la Torres: prima chiamata per Licina, Oboavwoduo invece…di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, i convocati per la Torres: le decisioni su Licina e Oboavwoduo in vista del match in programma alle 12.

Juventus Next Gen, Claudio Chiellini: «Mercato dinamico, su Gunduz, Licina e Oboavwoduo dico questo. Noi pionieri in Italia del progetto Seconda squadra»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Tutti gli aggiornamenti su Juventus Next Gen.

Temi più discussi: Serie C | Campobasso-Juventus Next Gen | La partita; VIDEO. Campobasso-Juventus Next Gen 2-1: gol e highlights; La Juventus Next Gen si ferma un turno: sarà in campo mercoledì 4 marzo a Pontedera; Campobasso FC contro Juventus Next Gen U23 risultati in diretta, testa a testa e formazioni.

Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la gara contro il PontederaLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati della Next Gen la gara contro il Pontedera: Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, la Juventus ... tuttojuve.com

Juventus Next Gen a Pontedera: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri scendono in campo per ritrovare la vittoria e per restare aggrappati a una migliore posizione in classifica per i playoff ... tuttosport.com

Auguri di buon compleanno al mister della Juventus Next Gen Massimo Brambilla! x.com

Oggi Pontedera - Juventus Next Gen ore 18 https://ow.ly/EXSt50YoWOO facebook